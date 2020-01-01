Полировка авто

Детейлинг полировка в студии «SAPPHIRE DETAILING»
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Подготовка
будет проведена мойка кузова с использованием специальных
химических составов. Они обеспечат полное удаление следов
грязи, битума и вкраплений. Обезжиривание ЛКП
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Полировка
Для
каждого этапа будет использоваться пасты с различной
степенью зернистости, для каждого типа поверхности будет
использоваться свой полировальный круг.
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Последние штрихи
кузов будет обработан при помощи очистителя и
микрофибральных полотенец для удаления следов пасты.
Помимо полной полировки кузова, мы также проводим подетальную
полировку дверей, капота, багажника и других элементов. Как
правило, это требуется после выполнения ремонтных кузовных работ и
окраски.
Мы используем пасты от компаний Koch Chemie и Menzerna, полировочные
машинки Rupes и Makita. Налаженные
контакты с поставщиками позволяют нам гарантировать высокое
качество оборудования и материалов вместе с доступными ценами.
Керамическое покрытие автомобиля
Другие популярные услуги после основной полировки – нанесение
керамического покрытия или жидкого стекла.
Покрытие авто керамикой
позволяет придать вашей машине дополнительные защитные свойства и более глубокий блеск. Химические свойства материала
позволяют ему хорошо прилегать к поверхности кузова и продлевают
срок службы ЛКП. В нашей детейлинг студии вы можете заказать
керамическое покрытие автомобиля по адекватным ценам.