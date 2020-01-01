Полировка авто

Детейлинг полировка в студии «SAPPHIRE DETAILING»

Подготовка будет проведена мойка кузова с использованием специальных химических составов. Они обеспечат полное удаление следов грязи, битума и вкраплений. Обезжиривание ЛКП

Полировка Для каждого этапа будет использоваться пасты с различной степенью зернистости, для каждого типа поверхности будет использоваться свой полировальный круг.

Последние штрихи кузов будет обработан при помощи очистителя и микрофибральных полотенец для удаления следов пасты.

Помимо полной полировки кузова, мы также проводим подетальную полировку дверей, капота, багажника и других элементов. Как правило, это требуется после выполнения ремонтных кузовных работ и окраски.

Мы используем пасты от компаний Koch Chemie и Menzerna, полировочные машинки Rupes и Makita. Налаженные контакты с поставщиками позволяют нам гарантировать высокое качество оборудования и материалов вместе с доступными ценами.