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Полировка авто

Полировка авто
Примеры работ

Восстановительная полировка вернет вашей машине прежнюю солидность и представительность. За годы эксплуатация любой автомобиль  теряет свой былой вид: на лакокрасочном покрытии появляется сеть царапин особенно заметная при ярком свете. Мастера «SAP DETAILING» аккуратно и бережно проведут необходимые работы, используя самые современное оборудование и гарантируя полную сохранность покрытия кузова. Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать, что мы вернем заводской блеск даже после 10 лет эксплуатации! Также следует учитывать, что полировка существенно повышает рыночную стоимость автомобиля.

Виды полировки

  • Глубокая. Справляться с максимально сложными повреждениями ЛКП. В ходе работ будут использоваться пасты различной зернистисти. Время работ обычно составляет около 16 часов.
  • Мягкая. Предназначена для удаления мелких и неглубоких царапин и иных повреждений. Выполняется при помощи паст мягкой и средней жесткости. Как правило, длится около 8 часов с учетом подготовки

Мягкая полировка
Мягкая полировка авто Описание мягкой полировки авто
Абразивная полировка
Абразивная полировка авто Описание абразивной полировки авто
Мягкая полировка
Глубокая полировка
полировка автомобиля

Детейлинг полировка в студии «SAPPHIRE DETAILING»

  • Подготовка
    Подготовка будет проведена мойка кузова с использованием специальных химических составов. Они обеспечат полное удаление следов грязи, битума и вкраплений. Обезжиривание ЛКП
  • Полировка
    Полировка Для каждого этапа будет использоваться пасты с различной степенью зернистости,  для каждого типа поверхности будет использоваться свой полировальный круг.
  • Последние штрихи
    Последние штрихи кузов будет обработан при помощи очистителя и микрофибральных полотенец для удаления следов пасты.

Помимо полной полировки кузова, мы также проводим подетальную полировку дверей, капота, багажника и других элементов. Как правило, это требуется после выполнения ремонтных кузовных работ и окраски.

Мы используем пасты от компаний Koch Chemie и Menzerna,  полировочные машинки  Rupes и Makita. Налаженные контакты с поставщиками позволяют нам гарантировать высокое качество оборудования и материалов вместе с доступными ценами.

Керамическое покрытие автомобиля

Другие популярные услуги после основной полировки – нанесение керамического покрытия или жидкого стекла.

Покрытие авто керамикой позволяет придать вашей машине дополнительные защитные свойства и более глубокий блеск. Химические свойства материала позволяют ему хорошо прилегать к поверхности кузова и продлевают срок службы ЛКП. В нашей детейлинг студии вы можете заказать керамическое покрытие автомобиля по адекватным ценам.

Цены на полировку кузова
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#Бронирование лобового #Защитное стекло на монитор #Оклейка элементов
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